بحضور حلا وهنا ومعز مسعود.. أحمد شيحة يفتتح "روح مصرية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح أمس السبت 20 نوفمبر، الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة معرضه الجديد "روح مصرية" في جاليري بيكاسو بالتجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمهتمين بالفن التشكيلي.

كما شهد المعرض توقيع شيحة لكتابه الجديد الذي يضم أعمالًا من إبداعاته التي قدمها عبر السنوات الماضية ومن مراحل مختلفة، كما ضم شهادات من نقاد الحركة التشكيلية.

وحرص على حضور الافتتاح أسرة الفنان أحمد شيحة، زوجته وبناته الأربعة: حلا شيحة وزوجها المنتج معز مسعود، رشا شيحة، هنا شيحة ومايا شيحة، إلى جانب أحفاده وعدد من أصدقائه، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه.