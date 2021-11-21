فن ومشاهير

نرمين الفقي تروج للجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
روجت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، للجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"
ونشرت "نرمين" صور تجمعها بالفنان مدحت صالح، والفنانة ديانا هشام، من كواليس العمل، وعلقت: "الله المستعان، أبو العروسة الجزء الثالث".
مسلسل "أبو العروسة" دراما اجتماعية، وحقق الجزئين الأول والثاني من العمل نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم.
"أبو العروسة" بطولة: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمود حجازي، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، وفاء صادق، ميدو عادل، كارولين عزمي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.
نرمين الفقينرمين الفقي

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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