نرمين الفقي تروج للجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، للجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"

ونشرت "نرمين" صور تجمعها بالفنان مدحت صالح، والفنانة ديانا هشام، من كواليس العمل، وعلقت: "الله المستعان، أبو العروسة الجزء الثالث".

مسلسل "أبو العروسة" دراما اجتماعية، وحقق الجزئين الأول والثاني من العمل نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم.

"أبو العروسة" بطولة: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمود حجازي، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، وفاء صادق، ميدو عادل، كارولين عزمي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

