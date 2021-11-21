بالصور| إنجي علاء تتسلم تكريمها من "نجم العرب" عن "كوفيد 25"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت السيناريست إنجي علاء على التواجد في حفل توزيع جوائز مهرجان نجم العرب، والذي أقيمت مساء أمس السبت، دورته السادسة.

وحصلت إنجي على تكريم من المهرجان، بناء على استفتاء الجمهور العربي والخليجي، عن مسلسلها "كوفيد 25"، الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2021.

المسلسل من بطولة: يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين عبدالوهاب وعماد رشاد، وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إنجي علاء الدرامية مسلسل كوفيد 25، وآخر أعمالها الأدبية رواية الأشقر مروان.