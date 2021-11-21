هاني سرحان أفضل مؤلف عن "الاختيار 2" في "نجم العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز هاني سرحان بجائزة أفضل مؤلف عن مسلسل "الاختيار 2: رجال الظل"، ذلك في حفل مهرجان نجم العرب السنوي، لمجلة What Happens، بعد الإشادات النقدية الواسعة، والتفاعل القوي الذي حصده المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي موسم رمضان الماضي، وقد حصل هاني على الجائزة وفقًا لاستفتاء أجرته المجلة على مستوى الجمهور العربي والخليجي.

وعلى الصعيد السينمائي، تعاقد هاني سرحان على فيلم "اللي مايتسموش" مع شركة نيوسينشري، وهو أولى مؤلفاته السينمائية، التي يتناول من خلالها عالم القدرات الخاصة مثل تحريك الأجسام عن بعد وقراءة الأفكار وغيرها من القدرات التي مازالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال، ومن المقرر أن يكون الفيلم جاهزًا للطرح خلال 2022.

وقد برز اسم هاني سرحان من خلال أعمال مثل ثنائية الأب الروحي، والغوص في عالم المصارعة الرومانية بمسلسل لمس أكتاف، وجرأة تناول الأحياء الشعبية في فترة الفتوات والحكم بالنبوت في مسلسل الفتوة الذي حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.