إليكم قائمة بأكثر الأفلام جماهيرية على نتفلكس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - في الماضي كان من الصعب التوصل إلى نسب مشاهد دقيقة للأفلام بحيث نعرف مدى جماهيريتها، لكن في العصر الحديث، ومع ظهور المنصات الرقمية، وأبرزها نتفليكس، صار من الممكن تحديد أكثر الأفلام مشاهدة، عبر أرقام دقيقة وبناء تحليل على ضوء ذلك.

وهذه قائمة بأكثر الأفلام جماهيرية على نتفلكس منذ نشأتها عام 1997 بما حققته من نسبة مشاهدات عالية:

1.فيلم extarction

إكستراكشن ‏هو فيلم إثارة أمريكي تم إصداره عام 2020، من إخراج سام هارجريف وسيناريو جو روسو، وفيه يقدم الممثل كريس هيمسووورث شخصية مرتزق بطولي، يتم تجنيده بواسطة شخص من أخطر رؤساء العصابات الدولية بهدف استعادة ابنه المختطف في مهمة انتحارية.

والفيلم ممتلئ بمشاهد الحركة والأكشن، والمطاردات عبر السيارات وتم استخدام الطائرة في المداهمة.

وقد تخطت مشاهدات الفيلم على نتفلكس 99 مليون مشاهدة، ويشارك في بطولة الفيلم كولشفته فراهاني، وسام هارغريف، ومدة الفيلم تمتد إلى 116 دقيقة.

2.فيلم Bird Box

”صندوق الطائر“ هو فيلم الدراما والرعب والخيال العلمي الأمريكي ويناقش فكرة نهاية العالم وما بعدها، من إخراج سوزان بيير وبطولة ساندرا بولوك، وصدر في عام 2018، ويمتد طوله إلى 124دقيقة.

وقصة الفيلم تدور حول ظهور جماعات من خارج كوكب الأرض، بمجرد رؤيتها يجري المرء نحو الانتحار، ولتفادي رؤية المخلوقات هذه، يقدم الجميع على تعصيب العينين، في حال الخروج للطرقات، وتسمع بطلة الفيلم مالوري بقرية صغيرة لم تصبها الكارثة، فتهرب بطفليها إلى هناك، ويتضح من بعد أن سكان القرية جميعهم مصابون بالعمى، وقريتهم مغطاة بالأشجار والورود، لتعيش هناك مالوري وعائلتها بأمان.

والفيلم يستخدم التحليل النفسي وتقنية الفلاش باك خلال العرض، وأدوات تشويقية حابسة للأنفاس.

وقد وصل عدد مشاهدات الفيلم على نتفلكس لما يقرب من 89 مليون مشاهدة.

3.فيلم Spenser Confidential

هو فيلم الأكشن والإثارة ويناقش فكرة الانتقام وقتل الخارجين عن القانون، أخرجه بيتير بيرغ وقام بكتابته كل من سين أوكيفي وبرين هيجلاند، وصدر عام 2018.

وتدور قصته حول ضابط سابق يقرر الاستعانة برفيقه في السكن من أجل مطاردة مجموعة من المجرمين، تسببوا في قتل اثنين من رجال الأمن.

وقد تميز الفيلم بقوة تفاعل الممثلين، والمشاهد المشوقة، بالإضافة إلى الألعاب القتالية الجاذبة للجمهور.

وقد حقق الفيلم 85 مليون مشاهدة على نتفلكس، ويمتد طوله إلى 111 دقيقة.

4.فيلم Under ground

”6 تحت الأرض“، هو فيلم أكشن وحركة درامي أمريكي من إنتاج العام 2019، ومن إخراج مايكل بي وتأليف الكاتب ريت ريز، وبول ويرنيك، وبطولة الفنانين رايان رينولدز وكوري هوكينز وميلاني لوران.

ويتمحور الفيلم حول قرار ستة أشخاص محو كل ذكرياتهم والبدء من جديد من أجل إصلاح مستقبل العالم.

ويتميز الفيلم بالمشاهدة السريعة الخاطفة، ويتم خلاله صناعة الانفجارات بشكل لافت، عبر مشاهد حركية قتالية متقنة، وبلغ عدد مشاهداته على نتفلكس أكثر من 84 مليون مشاهدة، ويمتد طوله إلى 128 دقيقة.

5.فيلم Murder mystery

وهو فيلم الإثارة والغموض والرومانسية، وفيه بعض المشاهد الكوميدية، أخرجه كايل نيواشيك، وأنتِج عام 2019، وكان من بطولة جنيفر أنيستون وآدم ساندلر.

وتروي أحداث الفيلم قصة شرطي يسافر هو وزوجته في إجازة رومانسية إلى باريس، وفيها يتعرفان على رجل أعمال يدعوهما لقضاء بعض الوقت على متن يخته الخاص، حيث تحدث جريمة قتل، ويشارك الزوجان في البحث عن القاتل، وبالتالي يتغير مسار الرحلة الزوجية بأكملها.

وقد حقق الفيلم ما يزيد عن 83 مليون مشاهدة على منصة نتفلكس، ويمتد طوله إلى 97 دقيقة.

6.فيلم The old guard

”الحراس الخالدون“ هو فيلم إثارة وغموض وأكشن وخيال علمي أمريكي، وتقوم فكرته على إصلاح الأرض، واستعادة الحقوق من الظالمين، وأخرجته جينا برنس بيثوود وكتبه جريج روكا، محوّرًا عن كتابه الهزلي الذي يحمل الاسم ذاته.

أما نجوم الفيلم فهم تشارليز ثيرون، وكيكي لين، وماتياس شوينارتس، ومروان كنزاري، ولوكا مارينيلي، وهاري ميلينج.

وتحكي أحداثه قصة مجموعة من الحراس الخارقين، الذين يتميزون بامتلاكهم بضع ميتات، إذ يموتون للحظات ومن ثم يعودون للحياة، لكن لمرات معدودة، ويلتقي فريق الخارقين من خلال الأحلام، ويهدف تجمعهم لإصلاح العالم من الفاسدين.

وشاهد الفيلم 73 مليونا عبر نتفلكس، وامتد طوله إلى 125 دقيقة.