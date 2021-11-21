بالفيديو: محمد صلاح يفاجئ طلاب مدرسة بزيارة إفتراضية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

فاجأ نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، طلاب مدرسة مصرية من خلال زيارة افتراضية عبر الإنترنت.

ونشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مقطعا مصورا، قالت فيه إنه مقابلة للنجم المصري مع طلاب صف في إحدى المدارس المصرية.

وظهر في المقطع المصور أستاذ الفصل الدراسي وهو يطرح سؤالا على تلامذته حول معرفة المفاجأة التي قام بتحضيرها لهم، ليقوم بالتواصل عبر الإنترنت مع النجم المصري.

ظهرت علامات الدهشة على وجوه الطلاب، لبياشروا بطرح أسئلة على النجم.

وضم الفصل الدراسي طلابا من سوريا واليمن، حيث وجهت له طالبة يمنية سؤالا حول الشيء الذي يحبه بعد كرة القدم، ليجيبها قائلا: “أن أحب عائلتي قبل الكرة”.

وقام أحد الطلبة بطرح سؤال حول وجهته المقبلة بعد ناديه ليفربول، فأجاب، قائلا: “هل عملت بالصحافة؟ لا أعرف حاليا. أركز حاليا مع الفريق ومع المنتخب من أجل مبارايات كأس العالم”.

ووجّه صلاح نصيحة للطلاب بالاهتمام بالتعليم لأنه سيصنع فريقا له في المستقبل.