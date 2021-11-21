فن ومشاهير

العمر مجرد رقم.. الأسطورة إبراهيموفيتش يواصل كتابة التاريخ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

زلاتان إبراهيموفيتش

يواصل الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي المخضرم، عن كتابة التاريخ في دوريات أوروبا الكبرى.

وخسر ميلان مباراة ماراثونية بنتيجة 3-4، عندما حل ضيفا ثقيلا على فيورنتينا، في الجولة 13 من .

وسجل “السلطان” هدفين من ثلاثية فريقه في الدقيقتين 62 و67، وقدم مستويات متميزة رغم الخسارة برباعية.

شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات قالت إن إبرا بات أكبر لاعب على الإطلاق يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة، في تاريخ الدوري الإيطالي.

والأكثر إثارة أن إبرا الآن هو أكبر لاعب يسجل هدفين على الأقل في مباراة واحدة، بالدوريات الأوروبية الكبرى منذ انطلاقة القرن الحالي، وهو يبلغ من العمر 40 عاما و48 يوما.

كذلك أصبح إبرا ثالث أكثر لاعب يسجل بشكل عام في تاريخ الدوري الإيطالي، بعد أن تجاوز بيترو فيرشوفود بفارق يوم واحد فقط.

ويقف إبرا على أعتاب صدارة القائمة التاريخية، خلف الثنائي كوستاكورتا وبيولا فقط، حسب المصدر نفسه.

يذكر أن نجم ميلان سجل 5 أهداف حتى الآن، منذ انطلاقة الموسم الحالي في الدوري الإيطالي مع ميلان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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