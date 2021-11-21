تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

كتب امير فتحي في الأحد 21 نوفمبر 2021 12:50 مساءً - كشف الدكتور ” رضا طعيمة ” زوج إبنة الفنانة ” سهير البابلي ” عن تطورات الحالة الصحية لوالدة زوجته بعد دخولها في غيبوبة لعدة أيام وفقدانها للوعي .

حيث أشار الدكتور رضا طعيمة إلى أن الوضع الصحي لسهير البابلي قد تحسن خلال اليومين الماضيين بعد أن خضعت لعدد من جلسات العلاج الطبيعي لتنشيط الدورة الدموية في الجسم .

فقال : ” الحمدلله فتحت عينيها .. متكلمتش بس خطوة كبيرة إن هي تفتح عينيها بعد ما كانت مش بتفوق خالص ” .

وتابع : ” الحمدلله نشكر ربنا حالتها اتحسنت عن الأول .. هي الأول خضعت لجلسات علاج طبيعي علشان تنشيط الدورة الدموية في الجسم ” .

وأكد الدكتور رضا طعيمة على أن أسرة الفنانة سهير البابلي تتواجد معها في المستشفى طوال الوقت ومنذ دخولها إلى المستفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة .

وكانت ” نيفين الناقوري ” إبنة سهير البابلي قد قالت في تصريحات لها أن والدتها قد تعرضت لوعكة صحية نتيجة إصابتها بنوبة سكر وتمّ نقلها إلى المستشفي وتمكّن الأطباء من معالجتها قبل الدخول في غيبوبة .

ثم أصيبت بعد ذلك بمضاعفات مع توقف عضلة القلب وجلطة في الرئة مما سبب لها أزمة في التنفس ولكن مجدداً تم السيطرة على الوضع وظلت في العناية المركزة بسبب وجود مياه على الرئة تمنعها من التنفس بشكل طبيعي .