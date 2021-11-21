شكرا لقرائتكم خبر عن "إثبات إنى نجم الجيل".. أحمد الشامى يمازح جمهوره بصورة قديمة مع عدد من نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح الفنان أحمد الشامى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع إنستجرام، ونشر صورة قديمة تجمعه بعدد كبير من أصدقائه في الوسط الفني منهم الفنان تامر حسنى وحسين الجاسمى وأحمد فهمى والموزع أحمد إبراهيم، ومحمد حماقي، وداعب أحمد الشامى جمهوره، وعلق على الصورة التي نشرها على إنستجرام، وظهر فيها هو الوحيد الذى يمسك مايك، قائلا: "إثبات إن أنا نجم الجيل الحقيقي.. أنا الوحيد اللي بغني".

في سياق آخر، حل أعضاء فريق واما، ضيوفًا في الجزء الثانى من برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدث أحمد الشامى عن دوره في حكاية "بيت عز" بمسلسل "إلا أنا"، قائلاً: "كنت متردد جدًا في الدور، لإنه دور متحرش ونصاب ومزور، ولما اتكلمت مع مراتى قلتلها أنا مش عاوز أعمل الدور ده".

وتابع الشامى: "كنت بفكر أعمل ولا معملهوش وكلمنى أمين جمال وقالى روح امضى بكرة أنا عارف إن الموضوع شائك بالنسبة لك، وفعلا روحت مضيت وعملت الدور، وقلنا بقى كل ما اتشتم أكتر كل ما أنا كدة نجحت أكتر".

وأضاف الشامى: "في مشهد ضربى بالقلم، كان رشدى الشامى متوتر ومكنش عاوز يضربنى، وأنا سخنته قلتله أنا راجل متحرش واتحرشت ببنتك وضربنى، ودى أول مرة في حياتى انضرب بالقلم، وطلعت برة بعد كدة دمعت لإنه شيء مهين جدا ولكن من أجل أكل العيش".

وروى أحمد فهمى موقفًا جمعه بأصدقائه في فريق واما في السابق قائلاً: "زمان في بدايتنا في وقت من الأوقات كان عندنا حفل في الأردن وكل واحد قابض مثلاً ألف دولار مقفول مفيش كسور، وكنا متجمعين فى غرفة نادر حمدى وكلنا جعانين بس مش عاوزين نجرح الفلوس".

وأضاف فهمى: "نادر حمدى طلب أكل وكان في مكرونة بولنيز بس هو مش بيحب ياكل العيش، فقلناله احنا هناخد العيش انت كده كده مش بتاكله ووزعنا العيش على نفسنا ووروحت مقطع لقمة واحدفها في طبق المكرونة عشان تتبل بالصلصة وأكلها"



الفنان الشامى