شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز ربطت الحب والشتاء فى 7 أغانٍ.. رجعت الشتوية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة الكبيرة فيروز بعيد ميلادها، اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر، والتي تميزت منذ بدايتها بصوتها العذب القوى واستطاعت من خلاله أن تتربع في قلوب محبيها بمختلف الوطن العربى، وقدمت فيروز العديد من الأغانى الهامة التي تحمل أحاسيس ومشاعر إنسانية، وأيضا قدمت الأغانى الوطنية لكل الدول العربية وكانت أهم الفنانات التي دافعت عن قضايا الوطن العربى، وفى وسط كل ذلك، فقد تغزلت فى الشتاء الذى يتوافق أيضا مع ميلادها، من خلال 7 أغنيات.

بليل وشتى

حبيتك بالصيف حبيك بالشتا

تحت الشتا حبوا بعضن

رجعت الشتوية

شتى يا دنيا

حبو بعضن

أسامينا