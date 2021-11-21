كتب امير فتحي في الأحد 21 نوفمبر 2021 11:51 صباحاً - حرصت الفنانة ” حلا شيحة ” على حضور المعرض الفني لوالدها الفنان التشكيلي ” أحمد شيحة ” الذي يحمل عنوان روح مصرية برفقة زوجها الداعية الإسلامي ” معز مسعود ” مساء يوم أمس السبت .
ويضم معرض ” روح مصرية ” للفنان أحمد شيحة ما يقرب من 50 عملاً فنيًا .. كما تتضمن فعاليات المعرض توقيع كتاب من إصدار جاليرى بيكاسو إيست والذي قام بإهداء نسخة منه إلى معز مسعود .
هذا الكتاب يحمل بين طياته أعمال أحمد شيحة عبر سنواته الإبداعية ومراحلها المختلفة وتقنياتها المتعددة مصحوباً بالدراسات النقدية العديدة من أشهر نقاد الحركة التشكيلية بالمنطقة العربية .
ومن جانبها أعربت حلا شيحة عن سعادتها بحضور المعرض متمنية لوالدها المزيد من النجاح فيما قال معز مسعود : ” جئنا اليوم لنحتفل ونتعلم ونتذوق الفن ” .
يذكر أن هذا الظهور هو الأول لحلا شيحة برفقة والدها بعد وقوع أزمة بينهما منذ أكثر من شهر بالتزامن مع عرض فيلم ” إلا أنا ” في دور العرض .
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لحلا شيحة ومعز مسعود برفقة والدها الفنان التشكيلي ” أحمد شيحة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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