كيم كاردشيان مع حبيبها الجديد ديفيدسون في اول ظهور معا!

كتب امير فتحي في الأحد 21 نوفمبر 2021 11:51 صباحاً - رصدت كاميرات المصورين نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ والممثل ​بيت ديفيدسون​ وهما يتنزهان معاً في شوارع كاليفورنيا وأيديهما متشابكة، في تأكيد جديد للعلاقة الرومانسية التي تربطهما.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية صورا لكارداشيان مع حبيبها خلال نزهتهما مساء الأربعاء وأصابعهما متشابكة، بينما كانت تبتسم.

وبحسب الصحيفة لم تستطع كيم إخفاء إبتسامتها، كما ظهرت بملابس كاجوال ومن دون ماكياج وتركت شعرها على طبيعته،

أما ديفيدسون فكان يرتدي شورتا قصيرًا وقبعة. وتبلغ كادراشيان من العمر 41 عاماً، بينما يبلغ ديفيدسون 28 عاماً، اي أنها تكبره بـ 13 عام.