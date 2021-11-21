كريستينا أغيليرا تستفز بريتني سبيرز.. وليدي غاغا تدخل على الخط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت المغنية العالمية كريستينا أغيليرا جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما انتشر لها فيديو ترفض فيه الإجابة على سؤال حول المغنية العالمية بريتني سبيرز.

وعلى ما يبدو أن كريستينا أغيليرا استفزت بريتني سبيرز بتهربها من الإجابة على سؤال عمّا إذا تواصلت مع بريتني بعد انتهاء وصايتها، وذلك أثناء وجودها على السجّادة الحمراء في حفل توزيع جوائز “غرامي” اللاتينية.

فنشرت بيرتني الفيديو في حسابها عبر “إنستغرام” من خلال خاصية “الستوري”، وظهر فيه أحد مرافقي كريستينا وهو يقول: “لن نجيب عن هذا السؤال. نعتذر منكم”. ورفضت أغيليرا الإجابة، وابتعدت عن الصحافة قائلةً: “لكنني سعيدة لها”.

وأثار تصرّف أغيليرا غضب سبيرز، التي نشرت الفيديو، وأرفقته برسالة: “أحبّ وأعشق كلّ من دعمني. ولكن رفضك التكلّم بالرغم من علمك بالحقيقة يعادل الكذب! عانيت لمدّة 13 عاماً من نظام فاسد ومسيء، لِمَ يصعب على الأشخاص التكلّم بالموضوع لهذه الدرجة؟ أنا من مرّ بهذه التجربة الصعبة! إلى كلّ من دعمني وتكلّم، شكراً لكم… إنني أستحق الدعم!”.

ويأتي تصرف أغيليرا منافياً لما أعلنته عبر تطبيق “تويتر” الشهر الماضي، حيث أعربت عن دعمها لسبيرز، ونشرت صورةً لهما في سن المراهقة قائلةً: “في الأيام القليلة التي مضت، كنت أفكر في بريتني وفي كلّ ما تمرّ به… من غير المقبول ألا يسمح لأيّ امرأة أو شخص يرغب في التحكّم بمصيره بالعيش كما يحلو له”.

وعلى عكس أغيليرا التي تهرّبت من السؤال، تحدّثت ليدي غاغا مطولاً عن سبيرز في العرض الأول لفيلم “House of Gucci” في لوس أنجلوس، وذكرت أنها “ستكون مصدر إلهام للنساء إلى الأبد“.

تصرّف غاغا دفع بسبيرز إلى نشر رسالة شكر للأخيرة بعد فترة وجيزة من منشورها عن أغيليرا. وعلّقت قائلةً: “شكراً ليدي غاغا على كلامك اللطيف للغاية. لقد تأثرت وبكيت. أحبك”.

وسارعت غاغا بالرّد على سبيرز عبر “إنستغرام”، ونشرت صورة كتبت عليها: “أحبك. عيشي أفضل أيّام حياتك. صلّيت متمنيةً أن يتعامل معك القانون بصفتك إنسانة. لقد غيّرتِ مصير النساء إلى الأبد، ودافعت عن نفسك بكلّ شجاعة. شكراً”.