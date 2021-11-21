حميد الشاعري ينشر صورة تجمعه بابنته: "يارب احفظها بحفظك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان حميد الشاعري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بابنته "نبيلة".

وحرص "حميد" على تهنئة ابنته بعيد ميلادها، قائلا: "يارب أدعوك دعاء لابنتي الغالية نبيلة، في عيد ميلادها أن تحفظها بحفظك، عيد ميلادك عيد الفرح والسرور".

من ناحية أخرى تعاون حميد الشاعري مع مطرب الراب مروان موسى، في أغنية بعنوان "شاب شاب" وهي رؤية وتوزيع حميد الشاعري، من الفلكلور الليبي وكلمات مروان موسى.

كما طرح "الشاعري" مؤخرا أغنية بعنوان "غيرنا التاريخ" وهي من كلمات محمد البدري، وألحان أحمد البرازيلي.

