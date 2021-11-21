مي كساب: "يارب هون علينا الكام شهر دول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر ، على موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد حاليا.

وكتبت: "محدش يهزر تاني بقى ويقول بحب الشتا، يا عزاب يا حلوين، إنتوا بكره تخلفوا وتكرهوا الشتا زينا كده، أنا بحب الصيف، بحب الصيف، يارب هون علينا الكام شهر دول".

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكدت في بيان لها من المتوقع أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الأحد، وذلك بعد أن وصلت حالة عدم الاستقرار إلى ذروتها أمس حتى منتصف الليل.