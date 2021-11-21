مواعيد عرض مسلسل "أيام" على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يعرض مسلسل "أيام" للنجمتين حورية فرغلي وشيري عادل، بداية من يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، على منصة "شاهد".

أبطال مسلسل أيام

مسلسل "أيام" بطولة النجوم: حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، وصفاء جلال وغيرهم، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

موعد عرض مسلسل أيام

يعرض مسلسل "أيام" بداية من يوم 23 نوفمبر 2021، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، على منصة "شاهد"، من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

أغنية مسلسل أيام أحمد سعد

وطرح الفنان أحمد سعد، أغنية "هيفوت عليك" من مسلسل "أيام" 2021، وذلك عبر قناته على موقع "يوتيوب"، من كلمات فاروق الشامي، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح، ميكس وماستر هاني محروس.