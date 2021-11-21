علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني “يا مرحباً بالفزعة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

“مرحباً بالفزعة.. مرحباً بالفزعة..” عبارة يتيمة رددها رجل دون كلل أو ملل، معبراً عن فرحته العارمة بعد أن علق ليومين في صحراء رابغ في السعودية.

فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعية خلال اليومين الماضيين فيديو لسائق سوداني، علقت مركبته على ما يبدو في الرمال، وظل منتظراً ساعات طوال، قبل أن تأتي سيارات لنجدته، فما كان منه إلا أن ظل يردد غير مصدق بأن باب الأمل فتح له أخيراً بعد طول انتظار.

وكان السائق سلك طريقا صحراويا قادما من الرياض، لإيصال شحنة أعلاف إلى رابغ، فقطع 50 كيلومترا في الصحراء إلا أن مركبته غاصت في الرمال، فلم يستطع إكمال رحلته، حتى جاء فريق تطوعي لنجدته.

فقد نشر فريق برق للإنقاذ على حسابه على تويتر فيديو للمقيم السوداني الذي لم يعرف اسمه، إلا أن فرحته أدهشت كل من رأى المقطع المصور الذي انتشر كالنار في الهشيم، لاسيما بعد أن راح الرجل يطلق الزغاريد أيضا!

يذكر أن “برق للإنقاذ” هو فريق تطوعي بالدفاع المدني السعودي، عضو في المنظمة الدولية للجهود التطوعية، وهو متخصص بتطوع ملاك سيارات الدفع الرباعي في المملكة، حسب التعريف المنشور على حسابهم الرسمي في تويتر.