شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: هانى شاكر مش عاوز لفظ خارج وهو ما منعش حد من أكل العيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطربان الشعبيان عبد الباسط حمودة وعمر كمال، ضيفين على برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، وتحدث عبد الباسط حمودة عن رأيه في أزمة مطربى المهرجانات والفنان هانى شاكر قائلا: "هانى شاكر عنده حق، ومغلطش لما قال انه يعمل امتحان واللى ينجح يبقى تمام واللى مش بيعرف يغنى هيعمله ايه يعنى، وأنا وجيلى من زمان بنروح للمصنفات ويشوفوا كلمات الأغنية قبل ما أغنيها، ولو فيه جملة مش هتنفع بيعترضوا وأغيرها".

وأضاف حمودة: "هانى شاكر مش عاوز لفظ خارجى، ومنقدرش نلومه في حاجة وهو لم يمنع شخص عن أنه ياكل عيش بس المهم أن المطرب يقول الكلمة الحلوة، وهانى شاكر قيمة وقامة وفنان كبير وفاهم كل حاجة، وكلام ده كله ميمنعش ان في مطربين في المهرجانات بتغنى كويس أوى".

وتحدث عمر كمال عن أزمة مطربى المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية قائلا: "الأزمة بأن المهرجانات سيطرت على الساحة كلها ومفيش احتواء وتنظيم للمهرجانات، والنجوم الكبار بتعمل أغانى بتكلفة كبيرة ولكن مطرب المهرجانات بلاب توب وفلاشة يقدر يعمل 10 مهرجانات".

وأضاف عمر كمال: "أنا مع الفنان هانى شاكر في كلامه بأن لازم يكون في تقنين لكلمات المهرجانات ولكن لازم يكون في احتواء لمطربى المهرجانات ويتعمل شعبة مؤدى مهرجان زى ما في شعبة لمطربى الراب".

وتابع عمر كمال: "أنا اتوقفت 9 شهور قبل كده اتعلمت فيهم الأدب بسبب لفظ في أغنية بنت الجيران، ورغم انى عملت أغانى حققت لملايين المشاهدات على اليوتيوب مقدرتش أمسك فلوس من الغناء اللايف، ولكن خلاص مضيت إقرار في النقابة بأنى مش هاقول أي كلام خارج وأى أغانى أعملها بعرض كلماتها الأول وأخد موافقة عليها".

واستكمل عمر كمال: "لازم الفنان هانى شاكر ونقابة المهن الموسيقية تخلى شعبة لمطربى المهرجانات وتكون في تصاريح لهم بالغناء وتكون فيه موافقة على كلماتها قبل الغناء ووقتها هيخافوا يقولوا ألفاظ عشان ميتمنعش من الغناء، وحمو بيكا لازم ياخد تصريح مؤدى مهرجانات".











