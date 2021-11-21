شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المالكى: سعيد بنجاح "هموت من غيرها" وقريبا حالة حب وانتقام مع تامر عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر الغنائى أحمد المالكى، عن سعادته بنجاح أغنيته "هموت من غيرها" مع النجم رامى صبرى، التى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحا كبيرا وتخطت حاجز مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، وحملت الأغنية طابع شجن رومانسى، وتصدرت تريند يوتيوب بعد طرحها مباشرة، مشيرا إلى تعاونه مع المطرب تامر عاشور فى أغنية جديدة سيتم طرحها قريبا.

وقال المالكى، عبر حسابه على "إنستجرام": "عايز أقول شكراً من كل قلبى لأى حد باركلى بأى طريق على أغنية هموت من غيرها، وللسبعة زمايلى فى الوسط الفنى ولأى حد عجبته الأغنية، وده دايماً بيأكد إن الحاجة الحلوة بتفرض نفسها دايماً فى أى وقت وأى ظروف، شكراً لكل الحبايب️ ونتقابل قريب قوى قوى مع الفنان تامر عاشور، فى حالة حب جميلة وحالتين من الانتقام وأخد الحق بحرفة".



المالكى

وتصدرت أغنية "هموت من غيرها" للنجم رامى صبرى تريند يوتيوب، بعد 24 ساعة من طرحها، إذ أتيحت لجمهوره الخميس الماضى، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع ومكس وماستر أسامة الهندى.

وتأتى الأغنية بعد فترة انقطاع دامت عدة أشهر بين رامى صبرى والملحن عزيز الشافعى وتدخل على هامشها أيضًا الشاعر تامر حسين، بسبب بعض الخلافات حول إحدى الأغنيات التي انتهت تمامًا بعد تصفية الأجواء بصورة ودية وتبادل الزيارات بينهما، ليشهد الثلاثى تعاونا جديدا، بعد أن قدم عزيز الشافعى معه 3 أغنيات هي: أهد الدنيا، حياتى مش تمام، أنا بابا.