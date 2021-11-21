شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر حائرة بين أزمات أبنائها ومشكلاتها بعد وفاة زوجها في "ويبقى الأثر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل قناة DMC عرض حلقات حكاية "ويبقى الأثر" التى تخوض بطولتها الفنانة نجلاء بدر ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، وعرضت اليوم الحلقة السادسة من الحكاية التى تناقش قضية معاناة الأم مع أبنائها ومشاكل الحياة بعد وفاة زوجها.

وشهدت حلقة اليوم العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة والتى سلطت الضوء على حيرة نجلاء بدر بين حل أزمات أبنائها ومشكلاتها مع من حولها، ولكنها تحاول جاهدة أن تقاوم جميع الظروف القاسية، وأن تقف بجانب ابنتها التى روت لها مشكلة ما تتعرض لها بسبب خيانة صديقتها لها وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى شيق.

وشهدت الحلقات السابقة اعتذار نجلاء بدر لنجلها "وليد"، الذى قامت بضربه بعدما أدخلها فى مشاكل مع والد زوجها الراحل، الذى هددها بعمل محضر لها بسبب إهمالها فى الاعتناء بأبناء نجله الراحل.

وتألقت نجلاء فى مشهد جمعها بالفنان أحمد عنان وهو مشهد بين "ياسمين" و نجلها "وليد" التى غلطت فى اسمه لتقول اسم والده الراحل "عمرو"، وهو ما جعله يحزن على حالة والدته غير المستقرة نفسيًا، خاصة أنها حاولت أن تخفى ذلك بتغيرها للموقف والحديث معه حول شىء آخر.

ولاقى العمل ردود أفعال إيجابية، خاصة أنه يتناول قصصا إنسانية من واقع الحياة المصرية، مثل تضحيات الأم ومحاولاتها المستمرة على استقرار حياتها الأسرية عقب وفاة زوجها.

حكاية "ويبقى الأثر"، من مسلسل "إلا أنا"، بطولة نجلاء بدر ولطفى لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجى بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش وإلهام عبدالبديع، والحكاية فكرة يسرى الفخراني، وسيناريو وحوار أمانى التونسي، ويخرجها أحمد يسري.