شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز يطمئن الجمهور على صحتها بصورة جديدة: حمد الله على السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، على حالتها الصحية وشفائها من الوعكة الصحية التى ألمت بها مؤخرا منذ عدة أشهر استدعت سفرها إلى الخارج وتحديدا إلى سويسرا للعلاج.

ونشر وائل، صورة جديدة لشقيقته ياسمين، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "حمد الله على السلامة"، مع إيموشن قلب وخرزة زرقاء.

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، شاركت جمهورها ومتابعيها، يوم 24 سبتمبر الماضى، بأول صورة لها عقب عودتها لمصر، وذلك بعد استقرار حالتها الصحية، وظهرت بالصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصحبة الأطباء المعالجين لها فى المستشفى بسويسرا، موجهة الشكر للأطباء، وظهرت بحالة جيدة حسبما أعلن الأطباء المشرفون على حالتها، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله الذي شفانا وعافانا".

ووصلت النجمة ياسمين عبد العزيز إلى القاهرة مؤخرًا وذلك بعد استقرار حالتها الصحية، حيث سافرت لتلقى العلاج هناك قبل قرابة الشهر، وذهب إليها زوجها الفنان أحمد العوضى، وذلك قبل عودتها بعد تعافيها تماماً من الأزمة الصحية التى تعرضت لها.

وكانت قد طمأنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية، وذلك برسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وهى المشاركة الأولى لها على منصات التواصل الاجتماعى، منذ أكثر من 50 يومًا على رحلتها مع العلاج.

ونشرت ياسمين، فيديو ظهر فيه سرير المستشفى، وعلقت عليه: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تطمنوا".



أحدث صور ياسمين عبد العزيز



