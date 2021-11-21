شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت مسيرتها مغنية.. رجاء حسين تكشف أسرارها لـتلفزيون الخليج 365 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تلفزيون الخليج 365 حوارًا مع الفنانة الكبيرة رجاء حسين كشفت خلاله أسرار وتفاصيل مسيرتها الفنية والإنسانية، وكشفت الفنانة الكبيرة خلال حوارها كيف بدأ حبها للفن وهى فى سن صغيرة، وكيف تحايلت على أسرتها وأوهمتهم بأنها التحقت بكلية الحقوق، فى حين أنها التحقت بمعهد الفنون المسرحية.

وأوضحت الفنانة الكبيرة تفاصيل العلقة التى تلقتها "بالشبشب" بسبب الفن، وكيف بدأت مشوارها الفنى كمغنية بالإذاعة، وسر اسمها الذى لا يعرفه أحد وهو "عايشة رجاء"

وتحدثت الفنانة الكبيرة عن رحلتها منذ بدأت فى المسرح الشعبى مروراً بفرقة الريحانى والمسرح القومى والتى تعاملت خلالها مع عمالقة الفن ومنهم مارى منيب وببديع خيرى وميمى شكيب وعدلى كاسب وأمينة رزق وحسين رياض وسناء جميل وسعد الدين وهبة، وكيف تألقت على المسرح، وبداية تألقها السينمائى والدرامى.

كما تحدثت رجاء حسين لتلفزيون الخليج 365 عن كواليس أهم الأعمال الفنية التى شاركت فيها ومنها فيلم أفواه وأرانب وذكرايتها مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، كما تحدثت عن تعاونها مع المخرج العالمى يوسف شاهين والزعيم عادل إمام.

وكشفت الفنانة الكبيرة كيف تقضى أوقاتها الآن وأقرب أصدقائها من الوسط الفنى وسر وصية والدها التى ظلت تعمل بها طوال حياتها.

وتحدثت الفنانة الكبيرة رجاء حسين عن الجوانب الشخصية والإنسانية فى حياتها وعن قصة زواجها وطلاقها من الفنان سيف عبد الرحمن، وقصة استشهاد ابنها العقيد كريم سيف عبدالرحمن الذى رحل تاركاً 3 أطفال أصغرهم رضيعة عمرها لا يتجاوز 4 أشهر.

وكشفت الفنانة الكبيرة كيف حققت المعادلة الصعبة فى العلاقة مع ضرتها التى أصبحت صديقتها، وكيف أنها هى التى طلبت من زوجها الزواج بأخرى، وتفاصيل علاقتها به الآن، وكيف كانت علاقتها بأبناء زوجة زوجها، وما الذى دفعها للإعلان عن انفصالها عن زوجها بعد عشرة زواج دامت أكثر من نصف قرن، كما كشفت الفنانة الكبيرة عن أهم أمنياتها وأحلامها.