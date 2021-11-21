ندى موسى بـ"هوت شورت" ومي عمر جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ندى موسى

ظهرت الفنانة ندى موسى بـ"هوت شورت" عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "صباح الفل".

مي عمر

الفنانة مي عمر، ظهرت بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إن الحياة التي نعيشها من أجل الفن لا تكون أبدًا حياة ضائعة".

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يمكنني قتلك بلطف، لكن سحق غرورك بالسخرية هو أكثر أسلوبي".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة لها بجانب سيارتها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي سليم

استعرضت الفنانة مي سليم، رشاقتها أمام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ليلى أحمد زاهر

ظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بملابس شتوية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

عائشة بن أحمد

الفنانة عائشة بن أحمد، ظهرت وهى جالسة على السرير بصحبة قطتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مش أحلى صباح هذا؟".

نوال الزغبي

ظهرت الفنانة نوال الزغبي، وسط شوارع القاهرة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عندما تكون في القاهرة".