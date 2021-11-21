شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر صورة جديدة لها.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان وائل عبد العزيز، صورة جديدة لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، وهنأها على تعافيها بعد مرورها بأزمة صحية.

الصورة نشرها شقيق ياسمين عبد العزيز عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "حمدالله على السلامة".

ودخلت ياسمين عبدالعزيز المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وفي 17 يوليو، كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وأعلن العوضي خروج زوجته من العناية المركزة في 21 يوليو الماضي، وفي 10 أغسطس غادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي بشكل مفاجئ، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.

وفي يوم 10 سبتمبر الماضي، وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكشفت عن تعافيها.

يذكر أن أخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.