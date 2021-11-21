مهرجان نجم العرب.. أحمد العوضي أفضل ممثل دور أول عن "اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حصل النجم أحمد العوضي، على جائزة أفضل ممثل دور أول عن مسلسل "اللي مالوش كبير" من مهرجان نجم العرب.

ونشر العوضي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة من حفل المهرجان، مع النجمين عمرو سعد، وخالد سرحان، وعلّق: "مهرجان نجم العرب.. جائزة أحسن ممثل دور أول عن مسلسل (اللي مالوش كبير).. أخواتي النجم عمرو سعد والنجم خالد سرحان".

مسلسل "اللي مالوش كبير" عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.