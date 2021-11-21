عمر كمال: أنا وشاكوش وبيكا كنا بندخل للنقابة 120 ألف جنيه يوميا في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان عمر كمال، إن "مطربي المهرجانات هم أكثر ناس دخلوا لنقابة المهن الموسيقية فلوس في الصيف اللي فات".

وأضاف كمال، خلال مداخلة مع برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، "عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا أكتر شباب دخلوا موارد للنقابة، إحنا كنا بندفع 10 آلاف جنيه في الأوردر في الساحل الشمالي".

تابع: "أنا كنت بشتغل 3 أوردرات في اليوم الواحد، يعني بدخل للنقابة 30 ألف جنيه في اليوم، يعني أنا وحسن شاكوش وحمو بيكا كنا بندخل للنقابة في اليوم الواحد 100 - 120 ألف جنيه.. احتوا الشباب دي يا جماعة".

استكمل: "وأه طبعا في بعض الفنانين الكبار (منفسنين) مننا، لما ألاقي واحد اسمه عمر كمال وحسن شاكوش جايبين 700 مليون مشاهدة في أغنية (بنت الجيران)، و500 مليون في (عود البطل)، إحنا أقل أغنية عندنا جايبة 60 مليون مشاهدة".

اختتم: "إحنا بنروح دول أوروبية والأجانب بيسمعونا، وبنتقابل أحسن مقابلة بره والناس فاهمة إن دي مزيكا جديدة".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا، بمنع 20 مغني مهرجانات من الغناء أبرزهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، مسلم، وغيرهم.