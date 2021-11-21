اصدار جديد من دانا حوراني

بيروت - نادين محمد - في العام الماضي، قدمت دانا حوراني، وهي اسم بارز في عالم الموضة العربية، أول ظهور موسيقي لها. وقد تمكّنت بفضل كلماتها الصريحة والتوزيع الموسيقي الغني لأعمالها وغنائها المميّز من الدخول بقوة وثقة إلى ساحة موسيقى الإيندي العربية .

اليوم، تم طرح أغنية "إرجع شوفك" والتي تعد لمحة عن ألبوم دانا الأول "إنسانين" الذي طال انتظاره. "إرجع شوفك" هي عبارة عن أغنية بوب لبنانية مرحة مع كورس مميز، وتتضمّن عزف غيتار ونغمات جميلة متداخلة. الأغنية من كتابة أنطوني أدونيس الذي لطالما تعاونت معه دانا، ومن ألحان دانا وأنطوني، ومن إنتاج سليمان داميان، وتسجيل جيو فيكاني.

الفيديو الموسيقي الذي يحمل توقيع نديم حبيقة، سيثير فضول الجمهور بينما تبحث دانا عن حبيبها وسط عشاء أرستقراطي مع لمسة من الغرابة. سيتوفّر ألبوم "إنسانين" حول العالم ابتداءً من 17 تشرين الثاني )نوفمبر( وسيرافقه إصدار محدود من أسطوانات الفينيل، سيكون متاح أونلاين وفي المتاجر اعتبارًا من كانون الأول.

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