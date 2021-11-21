مارلين مانسون يبيع منزله الفاخر للتخلّص من عار “غرفة الاغتصاب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرّر المغنّي الأميركيّ مارلين مانسون بيع منزله الفاخر في هوليوود بمبلغ 1.83 مليون دولار أميركيّ بعد ارتفاع عدد الشكاوى ضدّه، واتّهامه بالإساءة والتحرّش وتسليط الضوء على “غرفة الاغتصاب”.

وجزمت صحيفة “ديلي ميل” أنّ تكون تقارير مجلة “ولينج ستون” الصادمة قد دفعت بمانسون إلى بيع منزله. فقد قابلت المجلة عدداً من ضحايا مانسون اللواتي وصفنَ الغرفة الصغيرة بدقّة.

وجاء في التقارير أنّها غرفة زجاجيّة عازلة للصوت، كان يسمّيها المغنّي “غرفة الفتيات السيّئات”، ويستخدمها لحبسهنَّ وتعذيبهنَّ.

وقد ضجّت وسائل الإعلام بخبر “غرفة الاغتصاب”، وتصدّر مانسون عناوين الصحف في الفترة الأخيرة بعدما كشفت المغنية فيبي بريدجرز أنّ المغنّي قد اصطحبها إلى “غرفة الاغتصاب” من جهة، ورفعت ممثلة “Game Of Thrones”، أسمي بيانكو، دعوى ضدّه واتّهمته بالاعتداء عليها جنسيّاً من جهة أخرى.

ورغم سمعة المنزل السيّئة وجدليّته، تمّ بيعه بسعر يفوق الرقم المتوقّع بنسبة 5%، وفقاً لتقارير TMZ.

ويذكر أنّ المغنّي اشترى منزلاً جديداً على الطراز الإسباني بقيمة 1.1 مليون دولار ونقل جميع أغراضه للعيش فيه مع زوجته المصوِّرة ليندسي أوسيتش، التي سبق أن أعلن زواجه منها في خريف عام 2020.