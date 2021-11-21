بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 22 دقيقة مضت التعليقات على هيفاء وهبي في دبي.. نجاح كبير وترند يكتسح السوشيال ميديا مغلقة

متابعة بتجــرد: في أمسية عنوانها الفرح والموسيقى وحبّ الحياة، أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ليلة الجمعة، حفلًا فنيًا كبيرًا بفندق لو ميريديان في دبي، بمشاركة النجم اللبناني وائل كفوري ومن تنظيم شركة سبوت لايت.

وقدّمت هيفاء وهبي خلال السهرة باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الساهرون وردّدوا كلماتها بحماس، فأشعلت الديفا الأجواء غناءًا ورقصًا حتى ساعات الفجر الأولى.

تألقت هيفاء وهبي خلال الحفل بإطلالة أنيقة جدًا من توقيع مصمم الأزياء مخائيل شمعون، فبدت بكامل جمالها وأناقتها ورقيّها، وسرقت كل الأنظار نحوها.

إلى جانب النجاح الجماهيري، حققت هيفاء وهبي نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الإجتماعي حيث تصدر هاشتاغ “#هيفاء_وهبي_في_دبي” الترند، خصوصًا أن هذا الحفل نفذت تذاكره بالكامل بعد ساعات قليلة من طرحها في الأسواق، وقبل أيام من موعده المحدّد، فقام عدد كبير من محبّي هيفاء بتداول فيديوهات لها من الأغاني التي قدمتها على المسرح.

بعد الحفل نشرت هيفاء وهبي عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا ظهرت فيها على المسرح ومع الجمهور وعلّقت قائلةً: “جمهور مذهل في لو ميريديانK شكرًا لجميع الذين شاركونا هذه الأمسية”.

وتابعت: “دبي أشعر بالقشعريرة في كل مرة أتذكر فيها تلك اللحظات الجميلة. شكر خاص لجمهوري الأوفياء. أنتم ببساطة تغمرونني بحبكم النقي”.

الجدير ذكره أن هيفاء وهبي كانت قد تصدّرت قائمة نجمات الغناء اللاتي تلقى منشوراتهن أعلى تفاعل على موقع “إنستغرام” للصور والفيديوهات القصيرة، في الوطن العربي. وجاءت هيفاء وهبي في المرتبة الأولى ضمن القائمة، وذلك استنادًا إلى تصنيف الحسابات التي تحصد أعلى تفاعل من خلال معدل المشاركة نسبةً للمتابعين.