شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب وروبى وويجز يحتفلون بعيد ميلاد المخرج عمرو سلامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج عمرو سلامة بعيد ميلاده، فى حضور عدد من نجوم الفن، وفاجأته زوجته بـ"تورتة" خاصة وصفها "سلامة" بأنها معبرة، وأبرز من حضر من النجوم؛ الهضبة عمرو دياب، و روبي، وأحمد مالك، والرابر ويجز، والشاب أحمد داش.

ونشر «سلامة» مجموعة صور من حفل عيد الميلاد عبر حسابه بموقع الصور والفيديو "إنستجرام" وعلق عليها: "قد إيه حاسس بالحظ والسعادة لكل الناس اللى جت وشرفتنى فى عيد ميلادى (المبكر)، وكل الحب اللى حسيته، وشكرًا لمراتى حبيبتى اللى خططت وصممت كل حاجة وخصوصًا التورتة المعبرة جدا".



عيد ميلاد عمرو سلامة



عيد ميلاد عمرو سلامة



عيد ميلاد عمرو سلامة



عيد ميلاد عمرو سلامة



عيد ميلاد عمرو سلامة



عيد ميلاد عمرو سلامة

من ناحية أخرى، أعلن المخرج عمرو سلامة، عن طرح فيلمه الجديد "برا المنهج" فى دور العرض يوم 15 ديسمبر المقبل، حيث نشر سلامة البوستر الرسمى للفيلم والذى تصدره شبح وأمامه طفل يقف بظهره، خاصة أن قصة الفيلم تعتمد بشكل أساسى على طفل.

الفيلم بطولة كل من: ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث ، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

ويقام العرض العالمي الأول لفيلم "برا المنهج" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذى يقام فى الفترة من 6 - 15 ديسمبر، بعد اختياره فيلم ختام الدورة الافتتاحية للمهرجان الدولي المقامة بمدينة جدة التاريخية، على أن ينطلق فى دور العرض بعد عرضه فى المهرجان مباشرة.