وصفته بحبها الأبدي.. جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُعرف الفنانة السورية، جومانا مراد، بحبها الشديد لزوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، وهو ما كشفت عنه خلال منشوراتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما عبّرت عن ذلك في العديد من اللقاءات التلفزيونية. وفي السياق نفسه، حرصت الفنانة السورية على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها، والتعبير عن مدى حبِّها له، حيث وصفته بـ حبها الأبدي.

وهنَّأت جومانا مراد زوجها بعيد ميلاده، ونشرت عدة صور تجمعهما، عبر حسابها الشخصي في “انستغرام”؛ وكتبت: ” Happy birthday my endless love “.

وظهرت جومانا مراد بإطلالة رومانسية مع زوجها، كما نسَّقت ملابسها معه؛ حيث ارتدت فستاناً أحمر متسقاً مع لون البدلة التي كان يرتديها ربيع بسيسو.

وتلقت الفنانة السورية العديد من التبريكات والتهاني من بعض أصدقائها في الوسط الفني والمتابعين، وكان الفنان باسم ياخور من أوائل المتفاعلين مع منشورها، حيث قال لها: “الله يسعدكم يا حلوين”، كما قالت الفنانة نادين نجيم: “عيد ميلاد سعيد.. ربي يبارك أسرتك”.

وأضافت الفنانة سوزان نجم الدين: “كل عام وأنتم بألف خير وحب وسعادة ونجاح ورزق وراحة بال يا أحلى ثنائي بالدنيا كلها.. اشتقت لكم”، كما تفاعلت مع المنشور الفنانة درة والفنانة روجينا والعديد من نجوم الفن والمتابعين.

وعانت الفنانة السورية، جومانا مراد، في الفترة الأخيرة من حالة حزن جديدة في الفترة التي بدأت تعود فيها لحياتها الطبيعية، بعد فقدان طفلتها في عمر السبعة أشهر، حيث فُجعت مجدداً بوالد زوجها ربيع بسيسو، الذي توفي مؤخراً.

وكشفت مراد عن رحيل “حماها” المستشار أسامة توفيق بسيسو عن عالمنا، متمنيةً من الله له الثبات عند السؤال، وأن يربط الله على قلوب الأسرة والعائلة بالصبر.

وكتبت جومانا مراد، في منشور دوّنته عبر صفحتها في “فيسبوك”، قائلةً: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوبٍ مؤمنة وراضية وصابرة ومحتسبة ننعى فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمه الله والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو.. سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا”.