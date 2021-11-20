شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "حمام سخن" يشارك فى مهرجان السينما العربية والمتوسطية بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم الروائي الطويل "حمام سخن" للمخرجة منال خالد، ضمن فعاليات مهرجان السينما العربية والمتوسطية بكتالونيا فى إسبانيا، والفيلم سيناريو وحوار رشا عزب ومنال خالد وبطولة كاورلين خليل، أسامة أبو العطا، منى مختار، ريم حجاب، رجوى حامد، منى هلا، فرح يوسف.

ترصد أحداث الفيلم مجموعة من النساء مختلفات عمريًا واجتماعيًا لكن يربطهن قدر واحد هو تواجدهم فى حصار داخل أماكن مغلقة وتكشف الأحداث قصصًا انسانية تعكس حصارًا من نوع آخر، حصار أوسع وأكبر متمثلاً فى السلطة الذكورية سواء الأب، الزوج، العائلة، المجتمع والدولة، وما يميز الفيلم عن غيره من الأفلام التى تم تقديمها فى العَقْد الماضى، هو أنه يُروى من قِبَل نساء لا يهدفن فقط إلى إظهار الشفقة أو التعاطف على أقصى تقدير بل يسعين نحو الفهم الجاد دون خوف من النقد أو جلد الذات وكذلك دون حصر المرأة داخل جسدها كمحدد للمشكلة والحل على حد سواء.

وكان قد عرض فيلم حمام سخن ضمن فعاليات مهرجان ساوث باى ساوث ويست فى الولايات المتحدة الأمريكية من 16 – 20 مارس بقسم جلوبال، فى أول عرض عالمي، وهو أول فيلم مصري يشارك في المهرجان الأمريكى منذ أكثر من 10 سنوات، وأول فيلم روائي طويل لمخرجته .