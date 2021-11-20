شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تحتفل بحصولها على نجمة ممشى المشاهير فى هوليوود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الممثلة المكسيكية العالمية سلمى حايك، عن سعادتها الكبيرة للحصول على نجمتها الخاصة فى ممر المشاهير فى هوليوود بلوس أنجلوس، إلى جانب زوجها رجل الأعمال الفرنسى فرانسوا هنرى بينو وابنتهما، وبحضور النجم آدم ساندلر، والمخرجة كلوى تشاو.

ونشرت سلمى، صورا لها من احتفالها بالحصول على نجمة المشاهير، عبر حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "ذلك هو.. كلنا مصنوعون من غبار النجوم".

ووفقا لـ"يورونيوز"، وخلال الحفل المخصص لهذا الحدث قالت سلمى: "أتذكر ما كان يقال لى عندما قصدت استوديوهات هوليوود عدة مرات، لماذا لا تعودى إلى قناة تلينوفيلاس المكسيكية، فلن تجدى وظيفة هنا أبداً".

وأضافت نجمة هوليوود: "أن أكون هنا الليلة مع عائلتى فهذا يعنى أكثر من ذلك بكثير لأننى حصلت على هذه النجمة، هذا التكريم يحدث فى وقت رائع فى حياتى وسط الكثير من الأصدقاء الذين كونتهم طوال مسيرتى المهنية".

وتابعت حايك: "لا يزال والداى على قيد الحياة وبصحة جيدة، لذا يمكنهما رؤية هذا النجاح، إنه أمر مؤثر جداً بالنسبة لى أن يأتى الكثير من الناس والمعجبيين إلى هنا، لذا فهى ليلة خاصة جداً بالنسبة لى، لقد تأثرت كثيرا الليلة. إنه بالطبع لشرف كبير".

من جانبه، لفت فرانسوا هنرى بينو، زوج سلمى حايك، إلى مسيرة زوجته، قائلا إنها تفعل الكثير فى هذه الصناعة، نراها على الشاشة، وتفعل كثيرا أيضا فى الكواليس ومن خلف الكاميرات وكذلك لعائلتها وللنساء على وجه الخصوص، إنها تستحق هذا وأكثر بكثير.



سلمى حايك أمام نجمتها بممر المشاهير



نجمة المشاهير



















