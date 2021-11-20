شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير حدوتة "إنسان مميز" من مسلسل "إلا أنا" فى وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق تصوير المشاهد الأولى من حدوتة "إنسان مميز" ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا"، أمس الجمعة فى منطقة وسط البلد، وتقوم ببطولتها الفنانة مايان السيد ومنة عرفة ويوسف عثمان وايفا وآخرون من النجوم، وتناقش الحدوتة فكرة التوحد، والأشخاص الذين يعانون من الوحدة ومعالجة هذه المشاكل فى إطار درامى، ومن تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وتعرض حاليًا على قناة dmc حكاية "ويبقى الأثر" قصة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسي، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، إلهام عبد البديع، مصطفى درويش، محمد التاجي وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، و"حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.