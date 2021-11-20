شكرا لقرائتكم خبر عن محامية فاتن موسى: مصطفى فهمى رفض الإنجاب من موكلتى.. وهذا سبب الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إيناس فوزى، محامية الإعلامية فاتن موسى، فى تصريحات تليفزيونية، تفاصيل جديدة فى أزمة طلاق موكلتها من الفنان مصطفى فهمي، لافتة إلى أن رغبة موكلتها فى الأمومة أحد أسباب الطلاق، إذ إنها طالبت زوجها برغبتها فى أن تكون أمًا أكثر من مرة، وكان يتهرب من الأمر، ومع إصرارها قام بتطليقها أثناء تواجدها فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان آخر ظهور للنجم مصطفى فهمى فى موقع تصوير فيلم "السرب"، حيث يصور عددًا من مشاهده بالفيلم، والتقط معه الفنان أمير صلاح الدين عدة صور تم تداولها على السوشيال ميديا.

يذكر أن فيلم "السرب" من بطولة كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.