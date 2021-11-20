شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا خبيرة تنمية بشرية تدعي "تي تي السلحدار" فى فيلم "مربع برمودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة روجينا ضمن أحداث فيلم "مربع برمودة" شخصية تدعى "تى تى السلحدار"، وهى خبيرة تنمية بشرية، حيث انتهت من تصوير مشاهدها في العمل، بعد أن تم تصوير هذه المشاهد في العديد من المناطق المتفرقة تجاوزت 30 لوكيشن، منها أكثر من فيلا بمنطقة شبرامنت وبعض الشقق والشركات والمتاحف ومحلات المجوهرات وبعض الجراجات والمكاتب، بالإضافة إلي العديد من الشوارع بالقاهرة.

من جانبه اقترب المخرج طارق رفعت من الانتهاء من عمليات المونتاج تمهيدًا للانتهاء من جميع مراحل الفيلم المختلفة استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الاحداث الكوميدية.

يشار إلى أن فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال واخراج طارق رفعت وبطولة مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبدالجليل وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت .

وتحدث مؤخرا الفنان أشرف زكى وزوجته روجينا عن كواليس بداية حبهما، وحينما رآها زكى لأول مرة، وذلك أثناء استضافتهما فى برنامج "سهرانين"، والذى يقدمه الفنان أميركرارة، على قناة on وقالت روجينا: "إن أشرف زكي عندما رآها قال لصديقه المخرج أحمد شفيق :أنا هتجوزها"، ليرد عليها أشرف ساخرا: "دا حصل عشان هي صعبت عليا".

وعن أول "خناقة" بينهما، قالت روجينا: "أشرف عصبى جدا وبيتعصب باللغة العربية عملنا خطوبة وعزم كل المطربين محمد منير ومدحت صالح وحسن الأسمر، وكل ما أقوم أرقص، يقول لى هو أنتِ مش هتبطلى واتخانق معايا وقال لى أنتِ لا تصلحى ولا تتحملى المسئولية، وتانى يوم جه رمى الدبلة".