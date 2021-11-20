شكرا لقرائتكم خبر عن "الحلم النووى" أغنية جديدة تجمع مروة ناجى والشاعر عبد الله حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى المطربة مروة ناجى من كلمات الشاعر عبد الله حسن أغنية "الحلم النووي" من ألحان شريف حمدان وتوزيع أحمد عادل، وذلك فى احتفالية إعلان مصر استخدام الطاقة النووية، يوم الاثنين المقبل، وذلك بقاعة المنارة.

وتنظم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد غدٍ الاحتفالية السنويــة الأولى للطاقــة النوويــة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والاحتفال يأتى تعبيرًا عن الانطلاقة الحقيقية لمشروع مصر القومى للمحطات النووية، والذى يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا الاتحادية فى 19 نوفمبر 2015، لإنشاء أول محطة نووية على الأراضى المصرية.

يذكر أن آخر أعمال المطربة مروة ناجي كليب بعنوان "خصومات هايلة"، من كلمات محمود عادل كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج محمد عواد.

الفنانة مروة ناجى هى إحدى مطربات الأوبرا المميزات وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة ، كما أن لها مواهب أخرى في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل "أهو ده اللي صار" مع المخرج حاتم على، كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، كما تشارك الأيام المقبلة مروة مسرحية "المظ وسى عبده" على مسرح محمد عبده في الإسكندرية.