شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بعد عودتها عاطفيا لـ بن أفليك تلمح لتكرار تجربة الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمحت النجمة جينيفر لوبيز التى ترتبط حاليًا بعلاقة رومانسية مع بن افليك إلى إمكانية إقدامها على خطوة الزواج مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدة خلال تصريحاتها أثناء حلولها ضيفة على برنامج "Today" أنها إنسانة رومانسية بطبيعتها، وبالتالي لا يمكن أن تدلى بتصريح يؤكد غلق باب الزواج مرة أخرى.

وأضافت: "أنا ممتنة لكل العلاقات التي عشتها في حياتى، فالتجارب التي عشتها كانت مهمة وجزء من حياتى، ورغم الانفصال بعد الزواج في السابق إلا أننى اؤمن أننى قد افكر في تلك الخطوة مرة أخرى".



جينيفر لوبيز فى صورة سابقة

من ناحية أخرى سبق وكشفت شركة Universal Pictures، عن التريللر الدعائي لفيلم Marry Me للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، والذي كان قد تم تأجيل طرحه من 14 مايو 2021 إلى 11 فبراير 2022، بسبب إغلاق السينمات وسط الجائحة، ومع قرب طرح الفيلم بدور العرض تم الكشف عن التريللر الدعائي، وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان "تتزوجينى"، أما قصة الفيلم فهى تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى.

ويشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "‪Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.

وكانت قد سيطرت الرومانسية على الثنائى بن أفليك وجينيفر لوبيز في أحدث ظهور لهما مؤخرًا، وذلك قبل توجههما لرحلة بطائرة خاصة لهما معًا يتوجهان بها إلى خارج لوس انجلوس، وفقًا لما نشره موقع ديلى ميل، حيث اعتاد الاثنان على إبراز رومانسيتهما كلما ظهرا معًا، فلا تعد تلك المرة الأولى التي تلتقط عدسات المصورين لهما صورًا وهما يوثقان تلك اللحظات ليصبحا حاليًا الثنائى الأبرز على الإطلاق.