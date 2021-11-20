عمر كمال ينشر صورا له قبل الشهرة: "ماجتش بالساهل ولا بالحظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان عمر كمال، صورا له قبل الشهرة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وظهر كمال، في صورة وهو مجند في القوات المسلحة، وفي أخرى وهو يعمل في "بنزينة"، وفي الصورة الثالثة بعد شهرته من تكريم إحدى العائلات في المملكة العربية السعودية له ومنحه درعا وسيارة "بنتلي" هدية.

وعلّق "عمر" على الصور، قائلا: "عمرها ما جت بالساهل ولا جت بالحظ، مفيش فرحة مدفعتش حقها".

وكان عمر كمال، كشف أمس الجمعة عن تكريمه في السعودية، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، ونشر صورا له علّق: "وأما بنعمة ربك فحدث.. النهارده بفضل الله تم تكريمي في السعودية.. وتم منحي درع وسيارة (بنتلي) هدية.. شكرا من كل قلبي على التكريم والاستقبال والضيافة طول إقامتي في المملكة".

وأدى عمر كمال مناسك العمرة مؤخرا، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها مرتديًا ملابس الإحرام داخل الحرم المكي، وعلّق عليها: "من ترك بينه وبين الله بابًا.. دخل منه يوم ما".

وطرح عمر كمال مؤخرا كليب "ضيعنا"، مع الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، ألحان عمرو قطب وإسلام المصري، توزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.