أمير المصري أفضل ممثل في حفل جوائز البافتا - اسكتلندا عن فيلم Limbo

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاز النجم المصري العالمي أمير المصري، بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا - BAFTA Awards, Scotland، وذلك عن دوره في فيلم Limbo.

كما حصل فيلم Limbo على جائزة أفضل فيلم روائي طويل، ونال مخرجه بن شاروك على جائزة أفضل مخرج.

وعبر أمير عن سعادته في فيديو عُرض بالحفل عقب إعلان الجائزة، وقال: "شكرًا لعائلتي، أبي وأمي وفريق عمل وطاقم الفيلم خلف وأمام الكاميرا، للعمل في ظروف صعبة، لإنتاج هذا الفيلم الرائع".

وتابع: "أشكر المخرج بن شاروك على قيادته وصداقته وعلى خوض هذه الرحلة الممتعة معًا".

وكان أمير المصري قد أعلن مؤخرًا عن مشاركته كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وتعتبر تلك المشاركة الثالثة لأمير المصري في مهرجان القاهرة، حيث شارك من قبل بفيلم Daniel، وحصل فيلمه البريطاني Limbo في الدورة الماضية على جائزة الهرم الذهبي وهي أرفع وأعلى جوائز المهرجان وأيضًا جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي - FIPRESCI"، كما ترشح لجائزة أفضل ممثل من قِبل جوائز السينما المستقلة البريطانية، وضمته مجلة Screen Daily ضمن قائمة Stars of Tomorrow لعام 2021.

وينتظر أمير المصري إطلاق فيلمه السينمائي "ريتسا"، والذي يعوض به إلى قاعات السينما العربية، ويعود من خلال حكاية "النظارة البيضاء" بمسلسل "نصيبي وقسمتك" والذي سيُعرض قريبًا.