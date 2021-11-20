بالفيديو: ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم وساهم في فوز فريقه باريس سان جيرمان على ضيفه نانت، بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الـ14 من المسابقة اليوم السبت.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من كيليان مبابي ومدافع نانت دينيس أبياه بالخطأ في مرماه وميسي في الدقائق 2 و81 و87 على الترتيب، فيما سجل هدف نانت الوحيد راندال كولو مواني في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.

ولعب سان جيرمان بعشرة لاعبين مذ الدقيقة الـ65 بعد طرد حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس لتدخله على مهاجم المنافس لودوفيتش بلاش خارج منطقة الجزاء ليشارك الحارس البديل سيرجيو ريكو بدلا من البرازيلي نيمار في ظل غياب الحارس الإيطالي جيانلوكا دوناروما.

وأحرز ميسي ثلاثة أهداف مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه قادما من برشلونة مطلع الموسم الحالي لكنه عجز عن هز الشباك في خمس مباريات في الدوري قبل أن ينجح اليوم.

وبفوزه اليوم، رفع سان جيرمان رصيد في الصدارة إلى 37 نقطة، فيما توقف رصيد نانت عند 18 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي “الليغ 1”.