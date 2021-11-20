شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف: شكرا جمهور السعودية الجميل على حبكم وترحابكم وضحكتكم اللى من القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة شيماء سيف، جمهورها بفيديو من مسرحية "عائلة تس" التي يتم عرضها في موسم الرياض، عبر حسابها على "إنستجرام"، من بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبي، إخراج أوتاكا.

وكتبت شيماء سيف، قائلة: "أحلى حاجة فى الدنيا المسرح شعور لا يوصف واستقبال لا يوصف وفرحة بتملى القلب ساعات بتحس ان فى حد بيحبك لكن لما بتتأكد بتبقى هى دى قمة السعادة شكرا جمهور السعودية الجميل على حبكم وترحابكم وضحكتكم اللى من القلب شكرا لأنى فعلا أنا اللى بتبسط أكتر منكم بوجودكم ويا رب تكون المسرحية عجبتكم ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم وطبعا شكرا للصحافة المصرية اللى كانت منورانا وبتدعمنا والعرض بقى أحلى بوجودهم وأخواتي تامر حسين وإسلام زكى اللى كانوا منورينا".

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل: "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".