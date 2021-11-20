“نُسخة طبق الأصل”… هنا شيحة تُشبه والدتها اللبنانية في صورة نادرة تجمعهما؛ لن تصدق التطابق الشكلي بينهما – (شاهدها الآن) !

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 08:57 مساءً - فاجأت الفنانة المصرية هنا شيحة متابعيها بنشر صورة لوالدتها اللبنانية السيدة “نادية زيتون”، التي أوضحت الشبه الكبير بينهما، مما جعل جمهورها ينهال عليها بالتعليقات مؤكدين بأنها “صورة طبق الأصل” من والدتها، وظهرت فيها أيضًا أختها الفنانة حلا شيحة.

حيث حرصت هنا شيحة علي تهنئة، شقيقتها «حلا» بعيد ميلادها من خلال هذا المنشور عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، قائلة: “حلولا نصفي الاخر، اختي، حبيبتي، صديقتي، من تشعر بي عن بعد .. كل سنه وانتي طيبة يا حلا يا احلي روح في الكون .. ولدت في عيد زواج امي وابي .. ٢٣فبراير عيد ميلاد الحلا .. انتي احلا ما في حياتي .. بحبك يا حلا

وأرفقت الفنانة هنا شيحة تلك الصورة النادرة لها مع والدتها، بمجموعة أخرى من الصور لها مع شقيقاتها الثلاثة في مراحل عمرية مختلفة، مما حاز إعجاب متابعيها. وعبّروا عن حبهم وإعجابهم بهن في التعليقات.

من ناحية أخرى، أكد الكاتب مجدي أمجد منصور على عزم شركة الإنتاج التي تعاقدت معه على تحويل روايته الجديدة ” السد” إلى عمل درامي يعرض في رمضان 2022 بعد القادم، وذلك نظرًا لضيق الوقت والوقوف على كافة التفاصيل، وكذلك ترشيحات باقي فريق العمل ومعاينة أماكن التصوير، لافتًا إلى أنه وقع الاختيار على النجمة هنا شيحة لبطولة روايته الجديدة التي ستتحول إلى “مسلسل السد“.

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وقال الكاتب مجدي أمجد منصور إن رواية “السد” ستشارك في معرض الكتاب 2022 كما أنها شاركت في معظم المعارض العربية والدولية المختلفة الحالية، ومنها معرض الشارقة.

وأكد منصور أن روايته تجمع بين ٣ ألوان مختلفة من شكل الروايات وهم التاريخي والرومانسي وكذلك الخيال العلمي.

وتابع مجدي أمجد منصور مؤكدًا أن روايته عبارة عن قصة حب جمعت بين شاب وفتاة أثناء بناء السد العالي ولكنها فشلت وتزوج كل طرف من شريك آخر وكانت المفاجأة هى تكرار قصة الحب بين أبناء الحبيبين، والتي كان مصيرها الفشل أيضًا وتزوج كل طرف بشريك آخر حتى تكررت القصة للمرة الثالثة ووصلت إلى الأحفاد الذين حاولوا بشتى الطرق نجاح هذه العلاقة التي أفشلها القدر مرتين في السابق.

وأضاف أن رواية “السد” ترصد فترات مهمة من تاريخ مصر والأوضاع الإجتماعية في أزمنة مختلفة وكيف كان الحال في كل فترة، وأوضح منصور نيته المشاركة بروايته في أكثر من مسابقة للرواية العربية متوقعًا تحقيقها نجاحًا كبيرًا

يُذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل “فارس بلا جواز” الذي عرض في موسم رمضان 2021 الماضي، بطولة كل من مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، رندا عبدالسلام، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

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