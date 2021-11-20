شكرا لقرائتكم خبر عن جوليان مور بكامل أناقتها مع زوجها بعد الانتهاء من أحدث أفلامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الممثلة العالمية جوليان مور من تصوير أحدث أعمالها، والممثل في فيلم Sharper، وظهرت مؤخرًا برفقة زوجها بارت التي شكلت معه ثنائى ناجح على مدار 18 عامًا من الزواج، بدأت عام 2003 بالتحديد، وفقًا لتقرير موقع الديلى ميل الذى أشار لأن الثنائى يستمتعا بوقتهما حاليًا في نيويورك بعد فترة من العمل.

وكان موقع ديلى ميل كشف خلال تقرير له مؤخرًا عن تفاصيل دور نجمة هوليود جوليان مور ضمن أحداث فيلمها الأخير التي تقوم بتصويره حاليًا، وهو العمل الذى يحمل اسم sharper، وتلعب فيه الممثلة الشهيرة دور فنانة محتالة ماكرة تقوم بعمليات خداع لدائرة المقربين منها، إذ يساهم ذلك في جعلها تشق طريقها إلى الطبقة العليا في مدينة نيويورك بسرعة البرق.



جوليان مور وزوجها

من ناحية أخرى تتعاون النجمتان الحائزتان على جائزة الأوسكار ناتالي بورتمان وجوليان مور في بطولة الفيلم الدرامي الجديد May December من إخراج تود هاينز.



جوليان مور

وحسب موقع variety تدور قصة فيلم "مايو ديسمبر" حول امرأ والتي تقوم بدورها ناتالي بورتمان والتي تسافر إلى الساحل الخلاب لولاية "مين" لدراسة شخصية مرأة تعرضت لفضيحة والتي تقوم بدورها جوليان مور، قبل عقدين من الزمن، بعد زواجها من رجل يصغرها بـ 23 عامًا، وتتسارع احداث الفيلم حول الأسرة التي الانهيار تحت أعين بورتمان التي تراقب الوضع.