شكرا لقرائتكم خبر عن مسافر وسط ناسى.. خالد النبوى يحتفل بـ20 عاما على داود باشا فى حديث الصباح والمساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان خالد النبوى، بمرور 20 عامًا على العرض الأول لمسلسل "حديث الصباح"، وشخصية "داود باشا"، التى قدمها خلال أحداث المسلسل الذى عرض فى نوفمبر عام 2001، أمام عدد كبير من النجوم منهم ليلى علوى، أحمد خليل، عبلة كامل، دلال عبد العزيز، نيللى كريم، سامى العدل وغيرهم من الفنانين، قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا داود باشا، عمرك على الشاشة بقى 20 سنة".

ونشر النبوى، عدة صور من شخصية داود باشا، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "مسافر وسط أهلى وناسى.. لا عرفتهم ولا اللى اخترتهم قبلونى"، مضيفًا: "كل سنة وأنت طيب يا داود باشا، عمرك على الشاشة بقى 20 سنة.. حديث الصباح والمساء".

جدير بالذكر أن مسلسل "حديث الصباح والمساء" تم عرضه عام 2001، وشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم، منهم ليلى علوى وعبلة كامل وأحمد خليل ودلال عبد العزيز وخالد النبوى وتوفيق عبدالحميد ونيللى كريم ومجدى كامل ومها أحمد وسامى العدل وأشرف زكى وإبراهيم يسرى ومحمود الجندى، ومن النجوم الشباب منة شلبى وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع.

انتهى النجم خالد النبوى من تصوير الحلقة الـ14 من مسلسله الجديد "لون البحر"، الذى ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، وقد انطلق تصويره الأيام الماضية، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن العمل من تأليف ورشة كتابة لعدد من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أمير رمسيس.

من ناحية أخرى ينتظر الفنان خالد النبوى عرض فيلم "قمر 14"، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، محمد مهران، والثانية أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد جمعة، والثالثة أحمد مالك، بيومى فؤاد، مى الغيطى، والرابعة دينا الشربينى، أحمد الفيشاوى، محمد علاء جمايكا، ليلى عز العرب، والخامسة خالد النبوى وشيرين رضا.















