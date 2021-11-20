شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل "المماليك" يحتفل بعيد ميلاد عايشة عثمان بحضور رانيا يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ المخرج حازم فودة وفريق عمل مسلسل "المماليك"، الفنانة التونسية عايشة عثمان، بالاحتفال بعيد ميلادها خلال كواليس تصوير المسلسل.



عيد ميلاد عايشة عثمان



عيد ميلاد عايشة عثمان



عيد ميلاد عايشة عثمان



عيد ميلاد عايشة عثمان

وفاجأت رانيا يوسف عايشة عثمان بتورتة عيد الميلاد وعليها صورتها خلال تصوير أحد المشاهد ليتوقف التصوير ويحتفل فريق العمل بعيد ميلادها، وكان من أبرز الحضور النجمة رانيا يوسف ورامي وحيد ورامي غيط، بالإضافة للمخرج حازم فودة.

وتواصل عايشة عثمان تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل "المماليك"، وتقدم خلال الأحداث شخصية فتاة تونسية تدعى عايشة، تسافر إلى مصر لتحقيق أحلامها وطموحاتها، ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في 60 حلقة، من الاثارة والتشويق، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم رانيا يوسف وبيومي فؤاد وعايشة عثمان، وآخرون.ويعرض المسلسل مع بداية العام المقبل بعدد من القنوات الفضائية العربية والمصرية.