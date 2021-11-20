شكرا لقرائتكم خبر عن يحيي خليل يحيى حفلين فى أوبرا القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الموسيقار العالمى يحيى خليل موسمه الجديد فى مصر بحفلين، الأول فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الصغير بأوبرا القاهرة، والثانى الجمعة 26 نوفمبر بمسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

ويتضمن برنامج الحفلين باقة متنوعة من أعماله التى تتميز بطابع فنى فريد وتدمج بين الموسيقى المصرية وقالب موسيقى الجاز، بالإضافة إلى مختارات من المؤلفات العالمية ومجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

جدير بالذكر أن يحيى خليل يعد أول من أدخل موسيقى الجاز إلى مصر والشرق الأوسط ، تواصلت رحلته الفنية على مدار عقود نجح خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية محلية واجنبية عريضة من مختلف الفئات العمرية ، قدم أكثر من خمسة آلاف حفل فى 200 مدينة حول العالم وعاد مؤخرا إلى الوطن بعد جولة فنية ناجحة بالولايات المتحدة شملت حفلا بحديقة شيكاغو هامبولدت بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للسلام وجاءت ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو الدولى للموسيقى.