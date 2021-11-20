شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت أحمد صيام تحتفل بعيد ميلاد والدها الفنان الكبير: كل دنيتى يارب مبسوط دايما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة بسنت صيام، بعيد ميلاد والدها الفنان الكبير أحمد صيام، الذى يوافق اليوم السبت، 20 نوفمبر، مؤكدة أنه كل شيء فى دنيتها وحياتها، داعية الله أن يكون عاما سعيدا عليه وأن تراه دائما سعيد ومبسوط وبصحة جيدة.

ونشرت بسنت، عدة صور جمعتها مع والدها الفنان الكبير وشقيقتها آية، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا كل دنيتى، لو هختار حاجة واحدة فى الدنيا مش عايزه غير إن ربنا يخليك ليا يا أغلى وأحلى وأحن وأنضف وألذ وأجدع حاجة فى حياتى، يا رب أشوفك على طول مبسوط وبصحة.

وكان الفنان أحمد صيام، كشف مؤخرا فى لقاء على تليفزيون الخليج 365، عن بداياته ومحطاته الفنية، مشيرا إلى أن محطته الأولى كانت مع المخرج الراحل شاكر خضير، الذى اكتشفه من مخرج المسرح اللى اكتشفنى فى كلية التجارة جامعة القاهرة، والذى حببه فى المسرح، لافتا إلى أن المحطة الثانية كانت من خلال العمل مع المخرج الكبير جلال الشرقاوى، الذى كان سببا فى دخوله المعهد العالى للفنون المسرحية ودخول قسم التمثيل والإخراج، والمحطة الثالثة، والأهم هى العمل مع المخرج الكبير محمد فاضل والذى يعتبرها أهم مرحلة بالنسبة له.

وأشار الفنان أحمد صيام، إلى أن السينما بالنسبة له كانت تجارب قليلة ولا تتجاوز 6 أفلام، وهى الإرهاب وثمن الغربة مع نادر جلال، ومع سعيد حامد فيلمين، جاءنا البيان التالى وعلى جنب يا اسطى، ومع عمرو عرفة السفارة فى العمارة، ومع شريف عرفة فى الكنز.

وكشف صيام أنه من الممكن أن يعتزل التمثيل لو زهق من التمثيل، مشيرا إلى أنه قبل عدد من الأدوار مقابل الفلوس، وتابع قائلا: "ده طبيعى ودى شغلتى لو ما قابلتهاش هاكل منين، مشيرا إلى أنه قبل هذه الأدوار عشان الفلوس ولكن قبلتها وعملت فيها عشان ما ندمش. يعنى عملت فيها مجهود عشان احفظ لنفسى شكلى".



أحمد صيام مع ابنته بسنت



أحمد صيام مع ابنتيه بسنت وآية



قبلة بسنت لوالدها فى عيد ميلاده



أحمد صيام وابنته بسنت والفنانة رانيا فتح الله



بسنت وآية مع والدهما أحمد صيام



