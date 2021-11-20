شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح أغنية "هيفوت عليك" من مسلسل "أيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب احمد سعد أحدث أغنياته وتحمل اسم "هيفوت عليك"، وهى الأغنية الخاصة بمسلسل "أيام" للنجمتين شيرى عادل وحورية فرغلى، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الثلاثاء المقبل.

وتجسد حورية فرعلى ضمن أحداث العمل شخصية فتاة تعيش فى حارة شعبية، وتضطر للزواج من كبير الحارة وهو رياض الخولى.

أما شيرى عادل فتجسد دور فتاة تفقد عائلتها في حادث ويتولى تربيتها عملها رياض الخولى، وتتزوج بعد ذلك من أحمد صفوت وتواجه العديد من التحديات والمشاكل تؤدى إلى انفصالها.

مسلسل "أيام"، بطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.