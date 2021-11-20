شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مهرجان كان قبل تكريمه بـ"مهرجان القاهرة": السينما المصرية لم ينصفها التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، الفرنسى تيرى فريمو، مدير مهرجان "كان" السينمائي، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 43، التى تفصلنا عنها أيام قليلة، حيث من المقرر أن تقام فى الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

من جانبه، علق تيرى فريمو، على نبأ تكريمه قائلاً: "إنه لمن دواعى سرورى أن أحصل على هذه الجائزة، التى لا أعتبرها جائزة لشخصي، وإنما لكل فرد اجتهد وساهم فى النجاح الكبير الذى حققه مهرجان "كان" السينمائى على مدار تاريخه، خاصة فى هذه الفترة التى تعد من أصعب المراحل التى تمر بها السينما فى كل مكان بالعالم".

تابع "فريمو": "بجانب السعادة الغامرة التى أشعر بها بفضل ذلك التكريم، فأنا سعيد أيضًا لزيارتى مصر للمرة الأولى، والتواجد فى مهرجان كبير يتمتع بمكانة بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي، الذى يتيح للعديد من السينمائيين حول العالم خلال هذا الحدث الضخم، فرصة الالتقاء وتبادل الخبرات الثرية بشأن الصناعة الفنية".

فى نفس السياق، تطرق المخرج الفرنسى للحديث عن مهرجان "كان" وكبرى المهرجانات السينمائية الأخرى، إذ أكد أنه لا يوجد منافسة بين كل منها، لأن كل مهرجان يقوم بمسئوليته فى حدود المساحة المتاحة له، موضحا: "لا يعتبر مهرجان "كان" نفسه من أكبر المهرجانات العالمية، فنحن وأصدقاؤنا من المهرجانات الأخرى حول العالم، نقوم بنفس العمل، لكن كل منا فى منطقته الخاصة ومساحته الفنية والثقافية".

هذا ما قاد "فريمو" للحديث أيضًا عن علاقة مهرجان "كان" بالسينما المصرية، حين قال: "مهمة مهرجان "كان" السينمائى هى دعم السينما العالمية، ومن بينها السينما المصرية التى لم ينصفها التاريخ ولم يوضح مدى أهميتها فى العالم العربي، لذا فقد بدأنا فى عرض بعض الأفلام المصرية الشهيرة مؤخرا، كما فعلنا مع بوليوود سابقا، ونبحث أيضًا ما إذا كان هناك عدد من الأفلام القديمة التى يمكن إعادة عرضها وضمها إلى قسم كلاسيكيات كان".

أضاف: "مهرجان "كان" فخور باستقباله لفنانين عظماء مثل يسرى نصر الله ويوسف شاهين، فى حين أن الجيل الجديد من صانعى الأفلام المصريين الشباب سواء النساء أو الرجال، مثير للاهتمام وأنا متأكد من أنه يمكننا توقع الكثير منهم فى المستقبل".

يشار إلى أن تيرى فريمو، ولد فى تولينز عام 1960. بعد سنوات من عمله فى المجال الفني، شغل منصب المدير الفنى لمعهد Lumière فى ليون منذ عام 1995، وتم اختياره فيما بعد ليكون المدير الإداري.

فيما أصبح "فريمو" مديرا فنيا لمهرجان كان السينمائى عام 2004 ، ومن ثم مدير فنيا وتنفيذيا لنفس المهرجان عام 2007.

قدم كمخرج، فيلمين وثائقيين هما "Lumiere" عام 2016، و "Lumière, l'aventure continue" عام 2020.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، تقام فى الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF).